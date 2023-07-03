民進黨基隆立委原提名人、市議員張秉鈞因涉詐領助理費，遭基隆地院裁定羈押，退選已成定局，地方力勸現任立委蔡適應競選連任，但蔡數度回絕。對此，蔡適應3日重申，基隆還有許多優秀政治人才，「成功不必在我」，他會努力協助台灣價值在台灣繼續維持下去，後續將和接棒的立委候選人繼續努力爭取基隆市民支持。

基隆市藍大於綠，國民黨本次提名前副議長林沛祥，他除了挾去年九合一選舉國民黨拿回基隆執政權的勝選氣勢外，同時其父親前基隆市長林水木、母親前立委徐少萍等背景，政治實力不容小覷。而綠營部分，除了蔡適應外，先前與張秉鈞一起參加立委初選的基隆市議員鄭文婷、張之豪也都有支持者勸進。

地方人士透露，基隆對於在地人的支持度很高，空降人選是最不利選情的做法，再加上現任綠營市議員頂多僅連任一次，在知名度及在地的民意基礎都有限。最有機會在立委選戰中勝出的仍是現任立委蔡適應，但到目前為止，他參選的意願不高。