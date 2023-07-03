任嘉倫與白鹿在《一生一世》先婚後愛。（中天娛樂台提供）

任嘉倫與白鹿在《一生一世》先婚後愛。（中天娛樂台提供）

任嘉倫的隱忍式哭法導致隔天肩膀抽筋。（中天娛樂台提供）

古裝劇《周生如故》在中天娛樂台熱播，今晚（3日）將迎來精彩大結局，周生辰（任嘉倫飾）與漼時宜（白鹿飾）雖然互有好感，卻礙於身份，最終周生辰只能送愛徒去聯姻，原以為已成功解決朝廷之事，沒想到遭人暗算，更被人拿國家大義及眾朝臣遠親的性命來威脅，讓他不得不捨生取義，當漼時宜收到周生辰的血書時，得知他的心意同時也了解到他為國犧牲，悲慟不已的她，決意跳樓殉情。中天娛樂台明（4）日起接續播出該劇現代版續集《一生一世》，由原班人馬任嘉倫、白鹿共同主演。

《一生一世》改編自小說《一生一世美人骨》的現代篇，以前世今生為故事的連結，劇情講述知名配音員時宜（白鹿飾）在機場偶遇化學教授周生辰（任嘉倫飾），對他一見如故，更勇敢追愛主動撩男，「我喜歡人的人一定要是教授，而且一定要是研究化學的」；比起《周生如故》師徒之情含蓄曖昧，現代篇的劇情節奏顯得明快，感情進度毫不拖泥帶水，更有許多高甜撒糖劇情。白鹿在《周生如故》有大量的哭戲，《一生一世》則換任嘉倫被虐，他坦言殺青後有一段時間都還沒從戲中的角色走出來：「確實虐到我的心裡了，我有長達半個多月情緒都是在一個極度壓抑的情緒裡。」

任嘉倫在《一生一世》有多場哭戲，展現他實力派的演技，不採嚎啕大哭，而是「隱忍式哭法」，像是劇中當他得知親人病逝時，一人躲在房間咬著手指，不願哭出聲，悲痛卻又不得不克制的情緒，讓觀眾為之揪心，就連任嘉倫自己也很難忘：「那場戲我給周生辰設計咬著指頭哭，拍完了之後，我第二天肩膀就抽筋不能動，可能我太用力了，我真的是在不出聲的情況下，用了我所有的力氣在哭」。

他更自曝剛拍完《一生一世》後出現的「後遺症」：「不太敢哭，一哭就會回想，到別的戲如果寫得不如《一生一世》感動的時候，我會覺得不值得我哭。」

雖然任嘉倫劇中被虐慘，但白鹿飾演的時宜都會陪在一旁安慰他，即使悲傷的劇情，仍讓觀眾吃足狗糧，像是劇中周生辰因為家裡的事，一個人在浴室煩心，讓時宜相當心疼，不僅體貼幫他洗頭，更進到浴缸環抱周生辰，這場「浴缸抱」也成為該劇名場面。《一生一世》將於明（4）日起每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播岀。

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