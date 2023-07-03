英國前首相、現任下議員特拉斯日前訪台，出席及演講費高達台幣320萬挨轟。對此，外交部今天表示，英國卸任元首及政要透過演講公司安排於外國演講是相當普遍的作法；演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也都有慣例可循。

英國國會日前公布議員額外收入顯示，特拉斯這次訪台，除了遠景基金會付給出席活動及演講費達8萬英鎊，相當台幣320萬。外交部還另外招待機票和住宿等約1萬841英鎊，相當於台幣43萬多，其餘連同交通、餐飲等其他費用，估計此行，我方付出台幣近400萬。

外交部發言人劉永健表示，特拉斯今年5月應外交部邀請訪問台灣，期間並應遠景基金會邀請於5月17日發表演講。特拉斯是透過演講公司（Chartwell Speakers）為其安排協調在台演講事宜，並由該公司與主辦單位遠景基金會簽約。

他說，英國卸任元首及政要透過演講公司安排於外國演講是相當普遍的作法；演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也都有慣例可循。外交部一向竭誠歡迎國際友人來訪，除了有助增進國際友人對台灣的瞭解外，同時也是他們以具體行動展現對我國的支持。

劉永健表示，特拉斯在台行程是由外交部居間協調，相關費用是依照我國邀訪外賓規定，而歷任政府不論執政黨為何，均依此原則辦理。至於演講報酬部分，由於外交部並非簽約方，所以不便代為說明。