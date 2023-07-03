另觀察今年Q2合計買賣移轉棟數，高雄合計為9,258棟，台南合計為5,414棟，皆為近3年來最低表現；綜觀今年上半年南二都移轉棟數，高雄合計為17,283棟，是近3年新低，台南合計10,346棟，為近6年來最冷的上半年。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南二都今年上半年房市表現，與前兩年相比，整體買氣均顯乏力，評估除了受打炒房政策干擾、通膨升息、經濟表現疲弱等一連串利空夾擊，另外像南二都台積電、南科等產業話題熱度降溫、房價持續高漲等因素，影響購屋族信心，致使買氣收斂；不過部分推案量大、具發展力的熱區，仍陸續仰賴新屋交屋，為區域移轉量增添亮點，然而國內經濟成長動能依然偏向保守，且下半年大選升溫，房市前景如欲撥雲見日，端看有無重大利多灌頂。

單看6月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，三民區以372棟蟬聯寶座，月減12.5%、年減4.9%，楠梓區以370棟居次，月增19.7%，年減39.2%，鳳山區以283棟位居第三，月減22.9%、年減28.2%。

台南6月買賣移轉棟數前三大行政區，本月永康區以206棟居冠，月減26.2%、年減22%，安南區以200棟居次，月減4.3%，年減57.4%，中西區以148棟位居第三，為本月前三名中唯一年月雙增的區域，月增41%，年增5.7%。

台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，目前市場雖讓利空間有限，不過有剛需的自住買盤，該進場還是得進場，而投資客群對目前高雄房市態度保守，如價格出不到預期，亦不勉強進場；另外針對6月中旬央行祭出的第二戶限貸令，目前市場反應尚不明顯，但貸款成數限縮，代表自備款壓力提高，換屋族必須透過不同方式來解套，比如改採「先賣後買」，不排除因而推延購屋計畫。