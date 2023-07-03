上週五除息的台達電(2308)順利填息，金像電(2368)、技嘉(2376)及廣達(2382)等連袂走高，成為盤面最亮眼的族群，中小型股亦有萬在(4543)、高力(8996)、華電(1603)、台灣精銳(4583)、振發(5426)、星通(3025)、華星光(4979)，以及航運股的長榮(2603)高掛漲停，AI伺服器相關個股及中小型股吸金，生技股等因相對落寞，受賣壓出籠影響走弱，美時(1795)盤中股價重挫逾8%，在電子股領軍下，台股盤中指數大漲逾150點，順利站回17000點，截至11點為止，加權股價指數約17062.49點，上漲146.95點，成交量約為2085.87億元；OTC指數為225.53點，上漲1.59點，成交量為509.69億元。

今天盤中上市各類股以電腦設備類股表現最佳，上漲4.14%，其次是航運類股及電線電纜類股，分別上漲3.57%及2.5%，表現較差者為生醫類股、化生醫類股及橡膠類股，其中生醫類股下跌1.67%，化生醫類股下跌0.78%，橡膠類股下跌0.72%；上櫃部分，表現最佳為網通類股、上漲3.01%，表現最差為航運類股、下跌4.53%。

就技術面來看，端午節連假期間美股表現不佳，上週台股也遭逢賣壓，上周五加權股價指數以16915.54點作收，累計一周下跌286.86點，跌幅約1.67%，周K收黑，周K連2黑，由於市場轉為保守，成交量萎縮至日均量2816.8億元，以中小型股為主的櫃買市場則相對強勢，OTC收盤指數為223.94點，累計一周上漲1.21點，漲幅約0.54%，周K收紅，日均量為778.71億元，今天台股在上週五美股止跌反彈大漲帶動下，指數開高走高，盤中指數重回17000點關卡；台股日技術指標KD及MACD尚未落底反彈，且指數與季線正乖離仍需收斂，雖大盤企圖反攻月線，然短線偏弱格局未改變，所幸近期外資與投信賣壓逐步趨緩，籌碼面壓力減輕，有利於指數高檔盤整，至於櫃買市場因資金轉進，可望增溫續彈。

分析師表示，近期台股漲多，短線修正技術面乖離回測月線，適逢除權息高峰蒸發點數壓抑指數表現，然美經濟數據表現仍佳股市回升，國際股市穩健有利台股中長期多頭格局延續，建議拉回找買點，維持布局趨勢題材股，如：汽車零組件、充電樁及電動車相關，搭配短期暑假商機的航空及遊戲，可短打題材輪動股強韌電網、電動車等個股，減碼漲多高檔轉弱、跌破支撐線或法人調節股，如IC設計、觀光餐旅等。