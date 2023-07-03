中職季中新人選秀會報名今天截止，穀保家商棒球隊外野手林佳緯在旅外和選秀間猶豫許久，今天確定繳交報名表，投入中職選秀，也是首輪熱門人選。

中職季中新人選秀會報名至今天中午12時截止，林佳緯確定繳交報名表投入選秀。

林佳緯從高一開始就展現長打能力，一直是穀保教練團重點培養的中心棒次好手，高一就敲出約5發全壘打，中外野守備方面無論判斷和守備範圍都有水準，打擊方面揮棒有力量，打擊力量大、擊球能力好。

林佳緯攻守平均，也一直有想要旅外的想法，但也持續考慮評估是否投入中職選秀，今天確定投入中職選秀，球探評估也將是首輪熱門。

所屬經紀公司悍創經紀人陳德倫今天接受中央社記者訪問表示，旅外和投入選秀一直都有討論，就是把所有狀況分析給球員評估，林佳緯評估過後決定現階段先投入中職選秀。

林佳緯入選U18世界盃棒球賽培訓隊，目前在藍白對抗賽出賽，根據教練規劃，林佳緯在藍白賽為投打二刀出賽。（編輯：管中維）1120703