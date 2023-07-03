新竹市香山溼地的沙丘近日有小燕鷗陸續報到。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市香山溼地的沙丘近日有小燕鷗陸續報到。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市香山溼地近日有新同學報到，位於生態復育區的香山沙丘，在燕鷗爸媽輪流孵蛋的努力下，超萌小燕鷗已經陸續破殼而出，每窩約有2至3隻幼雛，市府提醒民眾遠離小燕鷗築巢區、勿打擾小生命。

產發處長許智堡表示，小燕鷗多選擇在離岸較遠的沙地上孵蛋，常因大潮潮水淹沒巢位造成孵育失敗，導致孵育成功率偏低，為了避免人為干擾造成孵育失敗，提醒民眾遠離小燕鷗築巢區香山沙丘，一起守護小燕鷗育嬰房。

市府強調，香山溼地（包含香山沙丘）是國家級重要溼地，也是新竹市濱海野生動物保護區，除申請學術研究外不得任意進入，違者最高可處25萬元罰鍰。

產發處說明，小燕鷗為2級保育類珍貴稀有野生動物，體長約25公分，黑灰相間羽色，每年4月開始自澳洲、紐西蘭等地北遷，來到台灣築巢繁衍下一代，7至8月時再南遷，小燕鷗偏好在開闊的海岸砂礫地築巢，每巢會有1至3顆蛋，由雌雄鳥輪流孵蛋和育雛。

新竹鳥會執行長陳萬方指出，最近3年小燕鷗在香山溼地築巢紀錄約有數十窩，每次鳥媽媽帶回來的食物，通常只有1隻的食用量，因此保育員也捕捉到超萌雛鳥搶食的難得場面。

台灣大學森林系博士後研究員洪崇航表示，小燕鷗巢位選擇偏好離植被較遠、視野良好的環境，天候、人為干擾與天敵是造成其繁殖失敗的主因。

因此對於小燕鷗繁殖棲地的管理工作，是確保小燕鷗成功繁殖的關鍵，建立長期的棲地品質與小燕鷗族群動態的監測是未來的保育方向目標。

產發處指出，香山沙丘近年復育有成，讓小燕鷗選擇香山沙丘做為繁殖場域，小燕鷗的巢屬於無結構巢型，在沙地上的卵及雛鳥具有保護色非常不起眼，很容易不小心就踩到蛋或雛鳥，因此特別感謝民眾們配合依據市府團隊及志工指引避開香山沙丘，讓小燕鷗每年可以安心地回來繁殖，數量也有增加趨勢，是人與動物共好的典範。

產發處補充，香山沙丘位屬新竹市濱海野生動物保護區範圍，除申請外依法不得任意進入，擅入者可處5萬至25萬元罰鍰，民眾若發現疑似違法行為，可向市府或海巡（118專線）報案，一起守護野生動物棲地生態。