新浪財經3日報導，盤面上，A股面板概念股開盤走強，華燦光電漲超10％，TCL科技、京東方A、深天馬A，瑞豐光電、利亞德等跟漲。A股儲能股盤初走強，科華信息漲停，上能電氣、金盤科技、盛弘股份漲超10％，南都電源、德方納米、陽光電源等漲超6％。
A股業績預增股3日開盤活躍，保利聯合一字漲停，中科江南、大金重工、濰柴動力、中國重汽等紛紛開高。A股複合集流體概念股開盤領漲，英聯股份接近漲停，沃格光電、雙星新材、元琛科技、東威科技、道森股份等漲幅居前。
下跌方面，A股遊戲股開盤大幅走低，姚記科技跌停，盛天網絡、神州泰岳、世紀華通、冰川網絡、巨人網絡等跌超5％。
另一方面，香港恒指3日開高0.46％，報19,002.55點，重返「萬九」大關；恒生科技指數漲0.80％。B站漲近2％，京東、美團等漲超1％。恒生科技指數漲幅隨後擴大至2％，恒指漲超1％。小鵬汽車漲超8％，理想汽車漲超4％。
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