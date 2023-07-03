台北市長蔣萬安上任半年，將於5日至8日首次出訪至新加坡。蔣萬安表示，屆時將參訪永續發展部、陸路交通管理局、建屋發展局及市區重建局等，並實際走訪組屋等重要建設，促進市政交流。

蔣萬安今出席「市長與里長有約」會議-大同區，他指出，新加坡出訪就交通、都市發展、智慧城市和環境永續4個面向，將參訪永續發展部、陸路交通管理局、建屋發展局及市區重建局等，並實際走訪許多新加坡重要建設如組屋等，促進市政交流。