回顧前一次盤價，國內廢鋼每公噸上漲200元，鋼筋基價亦每公噸上漲300元。型鋼產品基價則平盤。

本周廢鋼、鋼筋續揚，廢鋼收購價在每公噸1.09萬元，鋼筋價格每公噸為1.95萬元，型鋼持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價續漲為每公噸372美元，雖然近期各國需求疲弱，然土耳其上周暴力升息導致匯率大貶，衝擊外購廢鋼採購能力，美廢本周報價每公噸上漲2美元，後勢恐受土國壓價採購策略有所承壓。而日幣呈貶值驅勢，日廢出口價格持平，日本2H廢鋼本周持平為每公噸380美元。

澳洲鐵礦砂則自每公噸115.8美元轉跌至112.15美元。在大陸需求未明顯釋放，上周鋼品漲勢受阻，小鋼胚與螺紋鋼均高點小幅滑落，鐵礦砂亦呈現小跌收至每公噸112.15美元，近期仍需觀察大陸減產保價是否落實。