嘉義市長黃敏惠主持西區戶政事務所主任童季芬（右）接收印信。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

新任東區區長孫世福（右）及新任西區戶政事務所主任童季芬。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府官員見證新任東區區長孫世福（右）及新任西區戶政事務所主任童季芬布達宣誓典禮。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府近來有幾波人事異動，今天舉行嘉義市東區區長孫世福、西區戶政事務所主任童季芬布達宣誓典禮，市長黃敏惠期許透過職務調整，強化主管的跨域歷練，提升市府團隊的行政質量，讓嘉義市的發展再超越。

黃敏惠表示，市府團隊調整職務力求「適才適所」，強化主管人員跨域歷練，同時為市府團隊注入新血，讓優質經驗傳承，新任東區區長孫世福、新任西區戶政事務所主任童季芬都從基層做起，借重他們豐富的行政經歷，帶領公所、戶所在第一線提供更有效能及貼心的服務。

孫世福曾任嘉義市政府民政處自治行政科科長、嘉義市殯葬管理所所長、嘉義市政府社會處社會行政科科長、嘉義市東區公所社建課長、東區公所民政課長等，資歷完整。

童季芬曾任嘉義市東區公所兵役課長、西區公所兵役課長、交通觀光處觀光發展科長，民政處宗教禮俗科長、戶政科長、社會處勞工行政科長、觀光新聞處公共關係科長、衛生局行政科長。

嘉義市政府今天舉行嘉義市東區區長孫世福、西區戶政事務所主任童季芬布達宣誓典禮，市長黃敏惠期許透過職務調整，強化主管的跨域歷練，提升市府團隊的行政質量，讓嘉義市的發展再超越。