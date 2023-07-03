位於三重的新北大都會公園花海，目前已經盛開得熱鬧非凡，今年花海採用的主角花籽為百日草，面積達1.4公頃，整體造型以生命的孕育作為主題，打造母親孕育生命形貌的造型，規畫放射狀地景花海，及觀賞步道讓民眾在其中遊覽；新北市高灘地工程管理處指出，今年花期預計到8月，呼籲民眾把握時間賞花。

高灘地處表示，這次的花海採用的主角花籽為百日草，性喜高溫花期長，又名「百日菊」或「火球花」，因百日草第一朵花開在頂端，側枝頂端開花會比第一朵開的更高，故又得名「步步高」，花語為步步高升，也具有吉祥喜慶寓意。

高灘處指出，百日草花色多樣，不同顏色代表著不同寓意，紅色為「恆久不變持續的愛」、洋紅色為「繼續的愛」、黃色為「逐日的問候」等，無論是友情、愛情或親情藉由花語的傳遞，讓人不免沉浸在這一片純真且綿延不絕的愛之花海中。

高灘處表示，而今年最特別的是，花海精巧的搭配地景裝置藝術，延伸此次花海孕育生命的主題，裝置藝術造型選擇用由大自然天體元素，包含：星星、月亮及太陽作為設計發想，太陽為萬物生長的根源，光芒四射的太陽代表豐富的創造力，帶給人們溫暖和生命力。

高攤處說，月亮影響著內在的情緒和感受，能帶來療癒的陰性能量；星星在黑暗裡浪漫的發光，象徵著神靈的指引、守護和希望，這三種大自然的能量，雖然它們看似只是不動的存在，卻是能夠讓人們充滿各種能量，也象徵著生生不息的生命力。

高灘處長張修銘表示，新北大都會公園是全國最大的河濱公園，這裡的花海每年都吸引許多民眾觀賞拍照，今年的花期預計到8月，不僅是運動、休憩民眾皆為這美麗的景色停下腳步駐足欣賞，另外園區內還有最大全齡共融的堤坡滑梯樂園「熊猴森樂園」，以及夏天季節限定的海世界水樂園，大人、小孩都好玩，歡迎民眾在這個暑假，與家人、朋友或同學一起來。

高灘處提醒，觀賞美麗花海及裝置時，記得展現公德心切勿亂丟垃圾、採摘或踐踏花苗，倘有遛狗行為請務必繫上鍊繩以維花況及動物安全，共同維護環境。