台北市議會民眾黨團6月15日舉行「蔣市府請別柯維拉」記者會，遭副市長李四川下令，官員不得出席記者會，雙方因此槓上。李四川日前才相約民眾黨議員吃飯，沒想到2日再發文表示，說實話得罪人，說謊話太狡猾，人生只有一個規律「自作自受」。台北市長蔣萬安表示，李利用週末分享心情，不用想太多。

民眾黨團6月15日舉行「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑，蔣市府請別柯維拉」記者會，會前卻臨時被通知，李四川下令官員不得出席。李四川6月21日於議會大會中說明，希望民眾黨團不要為難局處同仁。解釋完後隨即離開備詢台，引起民眾黨議員怒火，痛批李傲慢、藐視議會。

李四川22日痛批，如果不是為將前朝8年無法完成的大巨蛋完成，何必受這樣的鳥氣。又於26日表示，已與民眾黨議員吃飯，充份理解彼此立場，日後與市政有關記者會，市府會派員出席。

原以為李四川以吃飯化解與民眾黨團紛爭，此事就告一段落，沒想到李四川昨日又再主動提起此事，「有人說我傲慢，其實是他們不瞭解議事規則，當天我是應議長之邀到大會說明此事之原由，不是去被質詢。」很多人事不是不懂，而是無奈，實話得罪人，謊話太狡猾。

蔣萬安今出席「市長與里長有約」會議-大同區，他說，李四川用心拚市政，非常辛苦，就是利用週末在臉書分享心情，不用想太多。