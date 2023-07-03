台灣大學社科院今公告，前院長、榮譽教授許介鱗於7月1日辭世，享壽90歲。許介鱗是社科院創立時的首任院長，許曾在臉書PO文，敘述他擔任社科院長時把三民主義研究所改成國發所，沒想到爆發「論文門」，深感遺憾。

台大社科院表示，許介鱗於1996年12月至2000年7月擔任社科院長，對於社科院的發展及規劃，居功厥偉。對於許介鱗離世，社科院師生同表沉痛與哀悼。台大政治系也發出公告，許介鱗風骨清峋，專精日本殖民政治、台灣史、英國史與國際關係研究，為海內外學術界所敬重。

1998年11月2日，教育部同意法律學系升格為法律學院，原法學院更名為社會科學院。1999年年8月1日兩院正式分立，此為法學院歷史上繼管理學院獨立後的另一個重大演變，從此，「台大法學院」走入歷史，「台大社會科學院」於焉開啟。

許介鱗臉書上的最後一篇文章說，他已退休23年，見到社科院出現論文抄襲事件，深感遺憾，為捍衛社科院名譽，期盼各位教授們拿出學術良知，秉持學術客觀公正態度，勇敢面對處理之。

許介鱗強調，學界不容許被政治汙衊，不能隨便成為廉價御用學者，智者有勇氣，台大社科院絕不能與當權派妥協。