民黨總統參選人、新北市長侯友宜在昨天(2日)稱，當選後推動「重啟核一」，話一出口，立即遭到賴清德陣營的抨擊。賴辦發言人陳世凱稱「核一廠關鍵設備都早已拆除，早就不具發電條件」。不過此話恐怕也有失武斷，翻查核一除役計畫，目前的核一廠僅處於「除役過渡階段」，這個時期不能拆除關鍵設備，真正與發電有關的核心設備全部都存在，只要政策改變，核一廠並非不能重啟。

根據台電後端營運網站，核電廠除役分成4個階段，總共25年：一、除役過渡階段：將興建第2期室內乾貯設施，並進行除汙作業，為期8年；二、拆除反應爐和汽機廠房大型組件，此為最關鍵的階段，為期12年；三、廠址最終狀態偵測階段，偵測廠區環境輻射值，為期3年；四、廠址復原階段，最後的土地復原與景觀回復工作，為期2年。

核一廠1號機於2018年12月5日停運，2號機於2019年7月1停運，因此直到2026年，都屬於「除役過渡階段」，此時主要工程是第2期乾貯設施，這是為了將所有的用過燃料都拿出來，以清空冷卻池，目前這一部分完全沒有動作，也就沒有進到下一階段的可能，2026年之後恐怕也不能進入第二階段的實際拆廠工作。

根據核一廠除役時程說明，停機後前8年是過渡階段，並沒有實際破壞核心設備。(圖/台電)

換言之，不管核一是重啟或是除役，都必須用到乾貯場。所以侯友宜如今主張重啟核一並非不可能。

另一方面，陳世凱發言人所說的「主變壓器至開關場的連絡鐵塔、輸電線路或是氣渦輪發電機組等運轉關鍵設備都早已拆除，早就不具發電條件」，也不是事實的全貌。根據「108 年第 4 季核一廠除役工作進度報告」，台電主變壓器至開關場的連絡鐵塔確實已經拆除，然而，那並不是核心設備，根據核電廠從業人員的說法，電塔這種對外輸電設備，只是簡單的工程，在營運期間有時也會因為颱風、地震等自然因素損壞，就會拆除後再重建。而核一廠既然處在停止運轉的階段，電塔已經用不到，因為為了確保安全與後續工作順利，選擇先行拆除是合理的。 至於未來若有機會重啟核一，那麼電塔當然可以重新建立並搭上電網。

再者，陳世凱發言人說「氣渦輪發電機組已被拆除」，但從「110年9月核一廠除役工作進度報告」開始，僅記述『核一廠汽機廠房主發電機及其附屬設備、主/輔變壓器、冷凝水泵馬達等設備拆除作業計畫，予原能會審查，並於110年9月30日通過審查，現正依規畫準備設備拆除作業』，之後的工作進度報告皆是如此，包括今年5月的進度報告也有這一條。顯見這些設備完全都在，只是「準備拆除作業」，至於要準備多久?那要等到第二階段的實際拆除工程啟動。

一位不具名的核電廠高級主管表示，就他所知，台灣社會、民眾、企業界、學術界都有續用核電的聲浪，枱面上的總統候選人當中，也有好幾位開始願意改變立場接納核電，這使得核一廠目前的工作人員，也在努力保留核一廠，雖然民進黨政府的壓力巨大，但他們也不可以用權力壓迫核一廠員工加速除役。如果真的要求加速除役進度，「那就表演拆除給他們看」，拆一些本來就需要汰換的設備，只要熬過政黨輪替，或許迎來政策翻轉的時機。畢竟確保供電穩定、低碳電力足夠，就絕對不能捨棄核電，國際上都是如此，包括「大哥哥日本」。

這位高級主管還表示，目前在基隆「協和電廠燃氣化工程」，正遭遇地方政府與當地居民的反對，工程延宕的可能性極大。如果北部的3座核電廠都能重啟，北部就有5942百萬瓦的電力，高污染的協和重油電廠直接除役即可，更不需要填海造陸、破壞海洋生態去建造第4天然氣接收站，何樂而不為?