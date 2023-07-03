今年碧潭地景藝術展出三麗鷗家族明星，包括「Hello Kitty」、「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」以及「蛋黃哥」等5個超人氣角色，並以寫生為主題，展期至9月13日。新北市觀旅局於8日、15日及22日推出實體親子創意著色及寫生活動，邀請大家在著色稿上用色彩為可愛的三麗鷗明星增添獨特風采，創作心中的碧潭。

觀旅局長楊宗珉表示，今年碧潭地景裝置藝術特別以「寫生」為主題，完美融合了Hello Kitty可愛模樣及碧潭的秀麗景緻，也在暑假期間推出著色寫生活動，邀請親子一同來到碧潭，在化身為寫生藝術家的三麗鷗家族明星陪伴下，透過著色及繪圖，讓孩子們發揮想像力、專注力及創造力。

而為了讓來到「碧潭寫生趣」的民眾留下難忘的遊玩回憶，在會場方向指引牌上特別設計超可愛「碧潭寫生趣」IG妝容濾鏡QR碼，用手機掃碼後，就可以一起戴上Hello Kitty的蝴蝶結「妝可愛」，還有「碧潭寫生濾鏡」，邀請大家暑假一起來碧潭，讓三麗鷗家族明星陪你歡樂過暑假。

觀旅局表示，「碧潭寫生趣」的著色寫生活動分別於8日、15日及22日下午3時至5時在碧潭東岸吊橋下舉辦，著色寫生線稿內容由超人氣家族明星輪番登場，本周8日登場的著色寫生線稿是「Hello Kitty」，15日是「布丁狗」及「大耳狗喜拿」著色線稿，最後在22日登場的是「美樂蒂」及「蛋黃哥」著色線稿。

著色活動將於明（4）日中午12時開放線上報名，欲報名著色寫生活動的民眾可上新北旅客Facebook官方粉絲專頁，點選置頂貼文內的報名網址進行報名，每一場次限定80名，額滿為止，喜愛三麗鷗家族明星的粉絲們千萬不能錯過！