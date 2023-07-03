小S日前遭舊愛黃子佼毀滅式爆料，指當年與小S交往時，曾被大、小S強迫一起吸毒，對此，大、小S事後緊急發聲明駁斥，事隔半個月，陸網卻爆出，小S老公許雅鈞「病危進ICU」，但同時則有網友捕捉到小S一家現身在廈門旅遊身影，讓假消息不攻自破。

陸網近日傳出「小S投毒、許雅鈞半邊身體不能動，病危進ICU、光頭最淡定」的傳聞，但同時則有網友捕捉到小S帶著婆婆、女兒現身在廈門旅遊身影，讓假消息不攻自破，網友痛斥自媒體為了流量造謠，實在太扯。

其實，小S日前才遭黃子佼爆當年交往時，被大小S強迫一起吸毒，阿雅也在場，對此，大小S經紀人表示，針對大小S所有不實言論，將採取法律途徑，被點名的阿雅也發聲明否認沾毒。而資深狗仔葛斯齊則在節目上表示，不只一個藥頭認識大小S，大小S經紀人則不忍了，發聲明駁斥並正式對葛斯齊提起告訴。

針對網友造謠以及拍到現身廈門旅遊，截至發稿前，小S的臉書、IG和微博都沒有更新，臉書、IG發文停留在6月23日對葛斯齊的提告聲明。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！