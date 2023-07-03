國民黨總統參選人侯友宜2日宣示，當上總統後，核一經過專家評估，能再啟動，就再啟動。民進黨總統參選人賴清德競選辦公室立刻回酸，新北市政府擋了10年的乾式貯存設施，始終不肯核定，直嗆侯打臉自己。侯友宜今上午不齒民進黨說法，強調他對貯存槽主要的表態就是中央要保證不要永久存在新北市，至於重啟核一，侯友宜再嗆民進黨，在整個能源政策上犯了很多錯，不缺電、非核家園都做不到。

侯友宜今上午出席新北市模範父親活動，會後受訪被問及賴辦猛攻核廢料乾式貯存設施問題，侯友宜表示，他當初最主要的表態就是希望在核廢料的貯存上，中央要保證不要永久存在新北市。

侯說，民進黨在整個能源政策上犯了很多錯誤，不缺電的承諾沒做到，非核家園也做不到，因此他上任總統的政策，最重要就是讓民生產業不缺電，核一只要經過專家評估安全無虞，就會再度啟用，會用這樣的態度面對能源政策。

另侯友宜昨日在北市大誓師會場中致詞，猛打兩岸牌，甚至在台上與提出九二共識的前總統馬英九熱情擁抱，被外界解讀為要抹去與深藍隔閡，侯今天表示，兩岸和平穩定不是全國人民的期待嗎？這也是為政者要負的起責任，讓國家能夠和平永續安定。