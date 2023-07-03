蕭姓男子去年誘騙5名友人到緬甸從事網路詐騙，他讓被害人到有軍隊戍守的營區，不得自由進出，又加以體罰、恐嚇等，台北地方法院斥責蕭男嚴重損害我國國際形象，且價值觀念嚴重偏差，惡性甚大，依意圖營利用詐術使人出中華民國領域外罪，判刑6年4月，可上訴。

判決指出，蕭姓男子與大陸地區某真實姓名年籍不詳綽號「南哥」之成年男子，在去年2、3月間，由蕭男負責在台於通訊軟體IG上張貼「出國工作、高薪、翻轉人生、跟著我賺大錢」、「有負債想還清、改變人生的請私訊我」等內容，招募有債務而亟需款項之台灣民眾。

蕭男以此方法，誆騙原本都是友人而相熟的5名被害人出國，出境前往緬甸之營區及園區，該營區及園區皆有持槍軍隊，不得自由進出，又加以體罰、恐嚇等，使其等因遭施以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁，復因非法入境緬甸而身處異地，語言不通，難以求助，而不得不進行工作時間甚長對體力負荷甚鉅之詐騙工作，並各向其等表示需綁約6個月、1年。

蕭男向被害人說，如果打算提前離開返回台灣，需賠付營區、園區已先代為支付之食宿、交通等費用等先前於招募時未曾告知之內容的金額後，始能回台。