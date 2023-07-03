立委邱顯智、王婉諭3日赴監察院，檢舉陳建仁內閣與內政部長林右昌公然違法護航建商投資客，恣意曲解立法院三讀通過的《平均地權條例》，盼監察院介入調查，拿出態度捍衛法律尊嚴，糾正內政部並彈劾失職的官員。

王婉諭指出，2023年1月10日，立法院三讀通過《平均地權條例》修正草案，其中第47條之4規定，「預售屋或新建成屋買賣契約之買受人，於簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約與第三人，並不得自行或委託刊登讓與或轉售廣告。」第87條規定，「本次相關修正條文，其施行日期，由行政院定之。」

她質疑，2023年1月12日，當時內政部代理部長花敬群180度髮夾彎宣布，「將用子法處理日出條款，對於在政策公布之前購買的預售屋，不受轉售限制」，僅僅修法2天，內政部公然曲解法令，創造法律解釋，踐踏立法院甫三讀通過的條文。

她批評，2021年12月13日，花敬群曾在立法院備詢明確表示，預售屋換約轉售會溯及既往，修法通過後一律禁止轉售。2023年1月11日，內政部長信箱回復民眾的信件時，也再次強調，在修法施行前取得的預售屋合約，在修法施行後不得轉售買賣契約給第三人。但內政部卻扭曲立法院通過的法律，膽大妄為的程度，令人匪夷所思。

她炮轟，內政部6月30日的新聞稿明確表示，禁止預售屋換約轉售的平均地權條例修法，將於7月1日施行上路，並且特別強調「在施行前已簽訂預售屋及新建成屋契約的買受人，在施行後得免受修法換約轉售限制」。對於內政部公然曲解立法院三讀通過的法律，替建商投資客大開後門，她要對陳建仁、林右昌提出強烈譴責。

邱顯智舉例，當政府修法納管某項新興毒品，難道持有者能以「我在法律修正前就購買」為由，所以修法後仍可在市場上販售，不必受到限制與處罰？同理，為何當修法標的變成預售屋，內政部就可以超譯法律，打開後門？延長建商、投資客炒作預售屋的時間？請問陳建仁、林右昌，法律可以這樣解釋嗎？

邱顯智直言，無法接受內政部公然違背立法院三讀法律和藐視國會、藐視法律的作為，只為替建商、替投資客開後門。更無法接受，內政部放水預售屋不得換約轉售的限制，讓打擊預售屋炒作的作為形同虛設，讓炒房投資的群組大肆慶祝。

邱顯智指出，從1月份花敬群180度髮夾彎，到林右昌繼續支持花扭曲法律的見解，時力已多次提醒內政部別一意孤行，今日就是要具名檢舉林右昌違法失職，具名檢舉陳建仁內閣曲解法令的，監察院介入調查，拿出態度，捍衛法律的尊嚴，彈劾、糾正這些無法無天的惡劣官僚，告訴這些人，什麼叫依法行政和行政機關不能跨越的紅線。