au Jibun Bank日本6月製造業採購經理人指數（PMI）終值為49.8，繼5月份（終值50.6）為7個月來首度重返擴張之後，又再次跌破50榮枯分界線，主要因全球經濟放緩導致周期型商品訂單低迷不振。

占比最大的產出與新訂單分項指數由盛轉衰，由企業信心改善而帶動的反彈成了曇花一現。

來自海外客戶的新訂單創下4個月以來最嚴重的衰退，尤其反映日本最大貿易夥伴中國的需求疲軟。

負責這項報告的S&P Global Market Intelligence經濟學家Usamah Bhatti表示，商品需求疲軟，尤其是半導體的需求，再加上勞動力適任性（suitability）問題，使日本製造業的銷售與產量受到衝擊。

展望未來一年，因看好需求復甦以及半導體供應問題持續緩解，受訪的日本製造業者對於未來的產量給出自2021年10月以來最強勁的預測。

另一個亞洲經濟巨頭南韓的製造業再傳噩耗。

S&P Global南韓6月製造業PMI經季調後為47.8，低於5月份的48.4，創下史上新低，亦為3個月來首度進一步下探。該指數從2022年7月以來一直處於50榮枯分界線之下，創下2004年4月展開這項調查至少19年以來持續最長的記錄。

其產出與新訂單分項指數分別創下8個月和6個月來最嚴重的衰退，拖累總體PMI走低。

新出口訂單分項指數亦創下5個月來最急劇的萎縮，調查顯示其主要出口市場亞洲和歐洲需求疲軟。

S&P Global Market Intelligence經濟學家Usamah Bhatti表示，南韓6月份製造業PMI調查顯示，到2023年中，該國製造業的經營環境仍然低迷。因擔心當前的經濟頹勢恐將比先前所預期的持續更久，其企業信心在今年創下了歷來新低。

調查顯示，南韓製造業對未來產量的信心在6月份跌至2022年12月以來新低，與5月份創下10個月高點的情況形成顯明對比。