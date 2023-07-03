高雄市副市長林欽榮表示，要求凡是進入工地的營建工人、第一線作業人員，一定要有職安卡，職安卡每半年回訓一次，不具有職安卡訓練不得進入工地，建立第一線安全意識。（崔正綱攝）

高市府首次聯合稽查鳳山2處社宅工地。此圖為鳳山鳳松社宅工地。（崔正綱攝）

高市府首次聯合稽查鳳山2處社宅工地。此圖為鳳山鳳松社宅工地。（崔正綱攝）

上月底大寮社宅工程發生工安意外釀一死，高市府對此提出3項工安制度改善，並於1日上路。今日高雄市副市長林欽榮偕同工務、勞工等各局處，以及土木技師、建築師公會等單位，一同前往鳳山鳳誠、鳳松兩處工地進行首次聯合稽查，稽查結果無重大缺失，林欽榮仍現場告知工地持續落實工地工安作為，避免意外再次發生。

上月30日，大寮區山仔頂段興建中的社會住宅第一期工程發生工安意外，導致現場洪姓工人頭部撞擊後昏迷，送醫搶救仍不治。高市府後續前往稽查工地，發現未有維護安全及防範危險的適當設備或措施，依相關法規勒令停工並重罰起、承、監造人各9萬元罰鍰，並對此提出「提高建築工地工安聯合稽查頻率」、「加強勞安衛相關講習」、「落實三級品管制度」3項制度改善，並於1日起上路。

今日上午是新制上路後，林欽榮首次協同工務、勞工等各局處，以及高雄市土木技師公會、建築師公會代表等，前往鳳山區鳳誠安居、鳳松安居兩處社會住宅工地進行工安聯合稽查。

鳳誠安居基地面積為4529平方公尺，地上13層、地下3層，共規畫320戶，公共空間規畫成日照中心、店鋪；鳳松基地面積為5984平方公尺，地上14層、地下3層，共規畫411戶，公共空間將規畫成日照中心、幼兒園、店舖。

林欽榮表示，高雄市在2022年發布建築工地聯合稽查制度，在基礎之下，提升3個重點，首先稽查工地每周2天提升為3天，不論六日；第二，凡是進入工地的營建工人、第一線作業人員，特別是鷹架架設、塔吊吊料、高空作業等工人，一定要有職安卡，職安卡每半年回訓一次，不具有職安卡訓練不得進入工地，建立第一線安全意識。

林欽榮說，第三為公有公共工程，一定要三級品管，施工者、監造商、市府公務機關，都要簽證負責，一旦有違失找主管開罰，確保公安降低；近期登革熱嚴峻，要求加強巡視工地內易積水處，以杜絕病媒蚊孳生。

此外，林欽榮宣布，高市府與國家住都中心、營建署合作，目標1.5萬戶必須在2025年底全部完工釋放，經盤點，已成案進行規畫、設計、興建中合計1萬2655 戶，其餘部分陸續開工，這兩處基地預計2025年2至3月完工；鳳山車站據交通部明確表示，最慢在2024年3月前完工啟用。

工務局表示，會持續依據「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」為基礎，特別針對工地易發生的墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等危害項目加強管理外，會同市府相關局處進行建築工地聯合稽查頻率將由每周2天提升為3天，嚴密督促建築工地落實相關職安作業規範，對於營造業者未於建築物施工場所落實維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施，將依建築法處以罰鍰或勒令停工。