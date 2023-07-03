名勝世界壹號首航高雄。（高市觀光局提供）

高市觀光局領先全台推出無人機表演迎接千人郵輪客。（高市觀光局提供）

高雄繼搶攻演唱會經濟後，郵輪觀光也發威。據統計，今年高雄港國際郵輪預報到港創新高，已收到188艘次國際郵輪預報，3月起陸續迎來豪華郵輪「威士特丹號」，9月還有義大利籍的「歌詩達莎倫娜號」，大幅提升高雄國際郵輪觀光能見度，搭配高雄海空雙港、多元交通等優勢，可望吸引更多國際客來觀光。

根據港務公司資料，今年已收到188艘次國際郵輪預報，其中包括164艘次母港和24艘次掛靠港，將帶動可觀的郵輪觀光消費。高市觀光局指出，高雄港埠旅運中心在今年3月啟用後，首次迎來豪華郵輪「威士特丹號」和「七海探險家號」的雙郵輪靠港。

4月「名勝世界壹號」以高雄、香港雙母港模式營運定期航班；9月義大利籍「歌詩達莎倫娜號」更安排4個航次，往返高雄到日本沖繩航線。明年「挪威郵輪奮進號」也將首次來台，並規畫納入澎湖、日本的升級版「台日跳島」新玩法。

高市觀光局長高閔琳強調，國際郵輪帶來的觀光效益，可強化世界各大海港城市與高雄的連結，並促進高雄觀光事業及產業發展。觀光局為配合國際郵輪行銷觀光，特別規畫辦理首航迎賓活動。其中，4月首次針對大型郵輪旅遊團，提供200台無人機迎賓表演，船上旅客拍照打卡分享，為高雄做足第一線國際宣傳。

觀光局指出，今年6月與交通部觀光局、航港局、台南市及澎湖縣政府攜手參與台灣港務公司會議，向全球第3大的挪威郵輪集團簡報介紹高雄觀光亮點。雄獅旅遊更同步宣布2024年將獨家引進「挪威郵輪奮進號（Norwegian Spirit）」來台，這是挪威郵輪首度登台，預計從2024年6月5日至9月22日，共計26航次，更首創升級版「台日跳島」新玩法，讓遊客一次玩遍日本石垣島及澎湖，同時推出郵輪旅遊重度玩家喜愛的9天8夜商品。

觀光局分析指出，國際郵輪選擇港口的主要動機在於城市本身的觀光魅力，高雄觀光近期成功擄獲海內外旅客目光，而嶄新落成的高雄港旅運中心可提供全球最大25萬噸郵輪靠泊，並與輕軌連接到熱門景點，未來還將串連捷運黃線。此外，高雄小港國際機場距離高雄港只有半小時車程，陸海空交通無縫接軌，具有發展國際觀光的無窮潛力。