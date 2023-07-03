蔡徐坤。（圖／摘自蔡徐坤微博）

大陸24歲男星蔡徐坤上周遭爆和圈外女性C女發生一夜情，結果女方發現自己懷孕了，蔡徐坤媽媽還介入要對方墮胎，而蔡徐坤沉默8天後，今（3日）首度發聲道歉了，坦承和C女交往過，否認對方是未成年，也沒有讓女生強制墮胎。

蔡徐坤深陷桃色風波，他和工作室遲遲沒有回應，還傳出官媒下架蔡徐坤的相關內容，連錄好的陸綜《奔跑吧》也遭延期播出，而蔡徐坤在今終於對外發聲，表示2年前和C女友交往過，蔡徐坤強調，和C女交往均屬雙方自願，「既不存在『女方為未成年』的情況，也不存在所謂的『強制墮胎』，不涉及違法行為。」

蔡徐坤微博全文。（圖／蔡徐坤微博）

蔡徐坤指出，雙方感情私事已在2021年妥善解決，彼此沒有進一步的糾葛，他接著說：「這個教訓對我來說是慘痛的，這兩年的時間裡，我也在自責和懊悔中」，他為此向歌迷和大眾道歉，承諾今後會更加嚴格約束自己的言行，最後還提到：「也請大家尊重和保護當事人特別是C女士的個人隱私。」

蔡徐坤聲明一出，微博立刻以「蔡徐坤回應」登上微博熱搜榜，而徐旭坤工作室則發聲明，稱網傳「與未成年交往」、「強制墮胎」等均為不實言論，「該等謠言嚴重損害了藝人人格權益與社會公眾形象，並涉嫌侮辱誹謗，現已經完成侵權證據保全，第一批針對侵權行為的訴訟已經提交法院立案，後續會根據法院庭審進度及時披露。」

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