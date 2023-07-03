時代力量提名立委參選人邱顯智今早受訪則表示，欠錢還錢天經地義。（時代力量提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨立委鄭正鈐遭控6年前以「支票貼現」方式向人借款1500萬元，債權人因討債未果提告，新竹地院近日判決鄭正鈐須如數償還；對此，鄭正鈐3日發出聲明表示，他與對方確有借貸與投資間的往來關係，因為雙方對於往來關係財務上認知的不同，發生民事訴訟事件，實感遺憾。

鐘家蔆2017年「IRS國際儲備集團」以炒作「比特幣」為幌子，在中國、台灣吸金3萬多人次，15個月非法吸金逾15億元，台中地檢署依違反銀行法等罪，將集團的台灣區辦事處代表鐘家蔆等人起訴，台中地院在去年一月判決鐘女有期徒刑9年，全案上訴中。

鄭正鈐今早發聲明表示，他與鐘家蔆之間確有借貸與投資間的往來關係，因為雙方對於往來關係財務上認知的不同，發生民事訴訟事件，實感遺憾。目前該民事訴訟案件已進入司法程序，他已經委託律師進行上訴中，將靜待法院判決確定。

鄭正鈐說，他一向尊重司法，未來若法院判決結果應履行的法律責任，一定依法院判決結果履行。由於此案正在上訴中，為避免影響法院公正審理，他不便在媒體多作發言與說明。