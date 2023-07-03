福貞投資人民幣3億元，於西安經濟技術開發區(經開區)，分期建置兩條二片式鋁罐生產線廠，第一期產線可望搶在今年中秋節旺季前進行投產，產品涵蓋涼茶、啤酒及各式飲料罐，客群遍及全球知名品牌，目前在手客戶為中國大陸知名啤酒大廠，陝西廠預估年產能可達6億支空罐，實現年產值3億元人民幣。

福貞指出，中國大陸兩片式鋁罐市場因市場競爭激烈，產業整合速度加快，部分中小金屬包材業者在長期產能有限，以及環保政策趨嚴、原材料成本上漲等因素下逐步退出市場，是公司藉機擴張市場占有率的契機，特別是當地的區域性飲料品牌業者，因規模較小，導致原物料成本上漲造成的衝擊巨大，在更大型金屬包材廠優先供貨全國性品牌，中小型廠又逐步出清下，福貞有機會爭取到新客戶，因此部署陝西廠除既有客戶的訂單基礎外，深化華北、中西部區域的戰略佈局是公司放眼未來市場的重點。

福貞目前擁有福建、山東、湖北、廣東、河南、陝西及新竹等七個生產基地，可生產60種罐型以上，年產能可達18億支以上三片式馬口鐵罐、35億支以上二片式鋁罐及12億片罐蓋。

福貞積極推動綠色工廠，陝西廠更引領集團導入國際領先之蓄熱式焚化爐(RTO)之廢棄處理設備，並持續建置太陽光電系統，每年節能量將達640噸標準煤、減少二氧化碳排放量達1,766噸/年，若合計福建、山東與河南三廠，總計集團四大生產基地，每年節能量將達5,303噸標準煤、減少二氧化碳排放量達14,633噸/年。