法國在周日晚間再次佈署4.5萬名警力，以鎮攝暴動者，這些暴徒放火燒汽車、搶劫商店、襲擊市政府和警察局，襲擊目標包括巴黎郊區一個市的市長住所。

法國總統馬克宏推遲了到德國的國事訪問，全力應付這場危機。他定於周一與國會領導人見面，周二與受到暴動影響的全國220鄉鎮市長會見。

官員警告說，現在說暴動已結束，還為時過早。

巴黎警察局長Laurent Nunez說：損害明顯減少，但警察在未來幾天仍需維持行動狀態，沒有人宣稱是獲勝的。

Nadia的祖母說，暴動者利用Nadia在上周二的遇害為藉口，製造混亂，家人都希望能鎮定下來。

這場暴動是馬克宏自2018年「黃背心」示威以來最嚴重的危機。

專家表示，當局再也不能對右翼團體的指控視而不見，這些團體指控，在警察內部存在猖獗的種族主義、以種族為標準而展開的招募活動、培訓活動和提出警察原則方面的問題。

歷史學家Cedric Mas說：「60年代和80年代發生在美國和英國的騷亂，已經促使警方進行了深度改革。而在在法國呢？在過去40年什麼也沒有做」。