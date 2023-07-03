路透社報導，由歐盟資助的氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）表示，當各國代表6月初齊聚德國波昂（Bonn），為今年11月舉行的年度氣候會議暖場時，全球地表均溫連續幾天比工業化前水準高出攝氏1.5度以上，海洋溫度也打破了4月和5月的紀錄。

澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）氣候學家柏金斯－寇克派屈克（Sarah Perkins-Kirkpatrick）說：「我們沒有時間了，因為改變需要時間。」

中國首都北京6月氣溫創新高，極端熱浪侵襲美國，這兩個全球最大溫室氣體排放國的氣候特使將於下個月會面。

北美部分地區本月氣溫比季節均溫高出約攝氏10度，野火肆虐產生的濃煙籠罩加拿大和美國東岸，讓空氣品質拉警報，碳排放量估計達到創紀錄的1.6億噸。

印度是受氣候危機衝擊最劇烈的國家之一，持續高溫導致死亡人數激增；西班牙、伊朗和越南也出現極端高溫，人們擔心去年的致命夏季日後恐將成為常態。

各國政府2015年達成巴黎氣候協定，同意將全球氣溫升幅長期控制在工業化前的攝氏1.5度內，但聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）5月預測，從現在起到2027年，至少有一年平均氣溫升幅將超過攝氏1.5度門檻的機率高達66%。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120703