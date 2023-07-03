其中，新制勞退基金規模為3兆7,271億元，收益率5.11%；舊制勞退基金規模為9,896億元，收益率6.43％；勞保基金規模為8,437億元，收益率6.60％。

另外，受衛福部委託管理的國保年金規模為4,744億元，收益率為6.21％；受農委會委託管理的農民退休基金規模106億元，收益率為6.24％。

勞動基金運用局表示，5月份儘管市場預期美國聯準會（Fed）升息接近尾聲，但受到美 國舉債上限持續談判，通膨仍處於高檔，導致全球金融市場相對疲弱。而台股受惠於人工智慧科技升級需求，相關供應鏈帶動下，迎來新的成長動能。

其中，MSCI全球股票指數5月份表現為-1.07％，今年累計上漲7.68％；MSCI新興市場股票5月表現為-1.31％，今年累計上漲1.66％，台灣加權股價指數5月份表現為6.42％，今年累計上漲17.27％，巴克萊全球綜合債券指數5月份表現為-1.95％，今年累計上漲1.44％。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（102~112.5）平均報酬率為4.58％，國保基金近10年多（102~112.5）平均報酬率為4.87％，長期投資績效穩健。