華航（2610）宣布攜手義大利航空（ITA Airway）於CI075/076台北-羅馬航線共用班號，並擴大聯營至其他義大利內陸航點，提升台義往返的便捷性，深化雙邊市場。

華航表示，直飛羅馬航線與義航合作，除可挹注營運，同時強化義大利內陸可及性，旅客可經由羅馬延伸至內陸多個熱門航點，包括威尼斯、杜林、熱那亞、第里雅斯特、佛羅倫斯、波隆納、巴里、布林迪西、拉梅齊亞泰爾梅、雷焦卡拉布里亞、巴勒摩及卡塔尼亞等。

華航深耕歐洲市場逾40年，7月18日將新闢第6個歐陸全新航點捷克布拉格，其他歐洲航點還有義大利羅馬、奧地利維也納、德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦，每周近30個飛往歐洲的航班，為台灣直飛歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

同時，華航與天合聯盟（SkyTeam）成員的荷蘭航空、法國航空、西班牙歐洲航空、義大利航空共用班號，經自營航點延伸至英國、法國、西班牙及義大利境內其他城市，共擴展16個航點；另與德國鐵路合作，可由法蘭克福延遠至德國境內13個城市，以穩健互惠的聯營策略，拓展歐洲市場布局，成為往返台歐的領導品牌。

華航全面搶攻歐洲與東南亞經台灣的中轉商機，除開航宿霧、峴港及清邁，每周超過150班往返東南亞，也與多家航空公司合作共用班號，擴大航點及航班數，包括與印尼航空聯營台北-新加坡、峇里島航線，以及雅加達、峇里島至澳洲雪梨及墨爾本；與曼谷航空新增合作清邁轉至渡假勝地蘇美島及普吉島，提供台灣往返印尼、泰國等地商務、觀光及轉機旅客更多元彈性的航班選擇。

華航看好台灣、義大利市場潛力，每周3班直飛台北-羅馬航線，採用新世代長程航線主力機型A350飛航，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙、243席經濟艙座位。