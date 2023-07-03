據界面新聞報導，6月29日傍晚，海口市五源河體育場四周人潮湧。沿著體育場附近的十字路口望去，幾輛演唱會專線的大巴車依次排列，其中一輛來自cdf海口國際免稅城，乘坐這輛大巴車的杰迷（周杰倫粉絲）也是免稅城的客人。

這樣的情形，一直持續到7月2日周杰倫在海口最後一場演唱會結束。免稅城借助周杰倫的熱度，特別設計了為期4天的優惠行銷活動。而在海口騎樓老街，不少商鋪也借演唱會時機打折促銷，飲品店推出以周杰倫歌曲命名的飲料《粉色海洋》。一位商家表示，這是文化街區主管單位組織起來的活動。

演藝活動帶來的巨大客流，已經深入到旅遊景點、酒店、餐飲、購物等整條文化旅遊消費鏈。海口看中這一機遇，製造了一系列與粉絲們的「不期而遇」，帶動城市旅遊和消費活力。

抓住周杰倫熱度，演唱會門票變消費券

「你只住一天嗎？如果要續住可能不行了，這幾天都約滿了。」6月29日，來海口看演唱會的小劉在酒店前台辦理入住時，酒店工作人員如此提示。

一位海口的專車司機表示，自己平時主要為會展行業服務，原本不常在網約平台接單。但這幾日，他通過約車平台接到很多訂單。「接都接不完，有九成的乘客都是來看演唱會的。」該專車司機表示，雖然以往也有明星來海口開演唱會，但沒有這麼轟動過。

另據海口市旅文局6月29日發布的信息顯示，周杰倫2023嘉年華世界巡回演唱會--海口站吸引了數萬名來自全國各地的遊客，體育場館附近的西海岸沿線酒店幾乎爆滿，演唱會期間海口市平均預訂率達85％。

種種跡象顯示，周杰倫演唱會為海口帶來了可觀的客流。為了抓住流量，海口「全城行動」，希望讓杰迷在海口留下更多消費額。

免稅城是各地遊客到海口後必打卡的地方，演唱會期間，cdf海口國際免稅城、深免海口觀瀾湖免稅城等均提供多種優惠折扣。cdf海口國際免稅城在周杰倫演唱會期間（6月29日-7月2日），每天提供10多個班次的免費穿梭巴士接駁服務，並延長營業時間到凌晨2點，試圖在演唱會結束後吸引杰迷們去購物。

通過系列活動，cdf留住了不少潛力消費者。免稅城內某品牌的一位工作人員告訴界面新聞，從6月29日開始，來店消費的幾乎都是周杰倫的粉絲。「以前我們沒有這麼忙，即便有明星來開演唱會，也沒有出現過這樣大的陣仗。」該工作人員說。

海口的一些商鋪也對杰迷「打起了主意」。騎樓老街是海口市有名的歷史文化街區，周杰倫演唱會門票在這裡可以成為消費券。比如有餐廳提供「憑周杰倫演唱會門票到店用餐即享全場消費8.8折」的優惠，附近賣珍珠首飾的一家店，消費者憑周杰倫演唱會門票可打5.8折。

為了營造周杰倫演唱會氛圍，海口騎樓老街還設置了多種「周杰倫元素」，就連抽獎、快閃等活動也與周杰倫相關。一位周杰倫的粉絲說，這裡的各個商家都放著周杰倫的音樂，氛圍感拉滿，值得打卡。

景區自然也不願錯過這波流量。根據海口市旅文局官方公佈的信息，周杰倫演唱會期間，馮小剛電影公社、海南熱帶野生動植物園、海口火山口公園、海口紅樹林旅遊區、長影環球100、海瑞文化公園、桂林洋國家熱帶農業公園等景點以及多個鄉村遊景點，均針對觀看周杰倫演唱會的遊客提供優惠。

另外，海口市旅文局還發動酒店企業參與「寵粉活動」，70餘家酒店響應，推出了延遲退房、延長餐廳營業時間、提供歡迎水果、五源河體育場（或酒店臨近交通站點）免費接送等措施。

粉絲消費力可觀，旅文局主動出擊

2000年出道的周杰倫，已經走紅了20多年，斬獲了一批又一批粉絲，粉絲年齡跨度也非常大。很多80後、90後粉絲，不僅消費能力強，也更敢於消費。海口是周杰倫演唱會在大陸的第一站，據界面新聞瞭解，VIP區域票價甚至被炒到10萬元（人民幣，下同）以上，其他位置也以原價2、3倍甚至更高的價格出售。

一位網約車司機告訴界面新聞，據他通過不同的杰迷瞭解到，這批人僅是演唱會門票就花了不少錢，機＋酒更是不在話下。很多杰迷還順便在海口停留幾日，帶動了當地的旅遊和消費。「有一家四口從寧波到海口來看演唱會的，昨天讓我帶他們去當地的農貿市場買水果，一買就是1000多元。」該司機感慨道。

小劉表示，自己是因為要看周杰倫演唱才來到海口旅遊，機酒加上購物、餐飲、交通等各項費用，7天的停留時間花費超過3萬元。此外，就算只看演唱會而不在海口遊玩，僅是機酒費用也需要數千元。

周杰倫在海口舉辦了4場演唱會，每場都有近3、4萬名觀眾。在巨大的消費潛力下，海口各行業提供的針對性優惠並不讓人意外。

海口能趁勢抓住周杰倫熱度，除了商家的自發活動，背後也有當地政府部門的積極參與。

在演唱會開始之前的6月29日上午，海口市旅文局副局長蔣祖華召開了周杰倫演唱會酒店服務保障座談會，要求各酒店賓館要明碼標價，不得在演唱會期間趁機哄抬酒店價格；不得在預訂房間訂單生效的情況下單方面毀約或者擅自提高價格；不得誤導欺詐消費者；不得在標價之外加價或收取未予標明的費用等。

界面新聞還注意到，在海口旅文局官網的政務資訊欄目，自6月27日-7月1日全部為與周杰倫演唱會相關的消息，共有13篇。其中在6月29日，海口旅文局專門發佈一篇《周杰倫演唱會海口寵粉福利第一波來襲！》的文章，宣傳當地與演唱會相關的優惠活動。

對於周杰倫演唱會拉動的旅遊消費情況，海南大學旅遊學院副教授謝祥項博士在接受界面新聞採訪時表示，「周杰倫演唱會」是海口市落實文旅深度融合戰略、深耕演唱會的具體舉措，已取得顯著成效，可以說給海口旅遊帶來了一個財富小高潮，展現出娛樂活動對舉辦地旅遊業的積極影響。

謝祥項告訴界面新聞，這一事件首先帶來了極大的客流量，全國各地的歌迷爭相來到海口，進而促進了海口的住宿、餐飲、出租車、網約車、周邊游等需求激增，也擴大了海口的品牌知名度。海口市旅行社協會秘書長麥偉文也對界面新聞表示，以年輕為主流的「歌迷經濟」給海口帶來活力，周杰倫的粉絲群體綜合素質較高，消費能力較強。

老牌旅遊地，海口如何煥新？

海口是海南的省會，但知名度不及三亞，旅遊熱度也遜於三亞。而在海南島之外，一系列網紅城市正在誕生。作為傳統旅遊目的地，海口面臨來自島內外的競爭。

今年五一假期，海口市遊客數量恢復至2019年同期的118.4％，旅遊總收入則恢復至2019年同期的170％。但界面新聞也注意到，今年1月份海口市接待遊客總數環比增長明顯，但之後的2、3、4、5月環比均呈下降態勢。

海口當地的一位網約車司機的感受與上述數據一致。據他介紹，春節期間海口來了很多遊客，五一期間遊客數量也很多，但其他時間的遊客數量並不理想，尤其端午小長假也沒有帶動旅遊。「周杰倫演唱會這幾天是例外，很多都是從外地來的粉絲。」該司機表示。

對於海口旅遊數據環比並未持續上升的情況，勁旅網CEO魏長仁對界面新聞分析稱，由於海口之前受疫情影響相對較小以及海南獨特的氣候環境，因此去年海口的旅遊市場整體上表現還可以。但是在今年之後，遊客可以全國流動，海口自然也就被分流了。

也正是在旅遊增長乏力的情況，演藝經紀變成了當地引流的密鑰。魏長仁進一步表示，現在老年人的旅遊消費需求還沒有被釋放，年輕的消費者佔主流，因此海口、三亞、麗江等這些老牌旅遊目的地更需要通過演唱會等演藝活動帶動當地的旅遊。

「旅遊業目前仍是海口的支柱產業，它一定要看到客源結構的改變，年輕人喜歡什麼，它們就需要提供什麼。比如文體旅這種融合性的產品，而不是簡單推薦五星級酒店、陽光沙灘等。」魏長仁認為，如果在產品上與客群需求有差距，遊客自然就會被分流。

周杰倫演唱會於海口的火花也有其必然性。一方面周杰倫的確有強大的市場號召力，另一方面海口作為旅遊城市本身具有較強的旅遊服務支撐，加上海口近期正處於旅遊淡季，多種因素的疊加讓海口更加重視周杰倫演唱會。

演藝文化對旅遊的帶動早已經過實踐的檢驗，除了能為舉辦城市帶來直接的經濟效益，對城市知名度也有長期影響。界面新聞也瞭解到，在此次周杰倫演唱會之前，張學友、周華健、齊秦、張宇、張信哲等明星也曾在海口舉辦過演唱會。同時，很多明星如李現、劉畊宏、鄭愷以及球星郭艾倫等也都是周杰倫的粉絲，他們中的每一個人出現在海口，都為海口貢獻了多個熱搜，這也從另一方面提升了海口知名度。

麥偉文分析稱，海口要堅持走自己的城市特色，通過大型的演唱會、展會、消博會等系列活動吸引更多人流有序流動；城市也要加大對物質和人文環境的提升，不只是誇「海口」，而是來了就不想走。

「一場吸引接近20萬粉絲聚集和有序流動的演唱會，足以證明海口所具備的城市包容度和人文的魅力。旅遊資源不僅限於旅遊景區或旅遊綜合體，城市人文氣質和煙火氣就是旅遊吸引力。」麥偉文說。

《海口日報》觀察員謝松波近日也發文評論稱，海口要聚焦文旅融合發展，舉辦更多高端演藝活動，讓文化演藝成為海口旅遊新名片；將文化演藝對文旅消費的帶動效應發揮至最大，使之成為海口重要文化標識和文旅消費體驗點。