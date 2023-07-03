日本股市歷史波動度約在15~17%，在亞太股市中，與中國股市相當；目前日股處於歷史相對高檔區，而日圓則持續走貶中。

隨著疫情解封，赴日旅遊一直是台灣人的首選，用便宜的日圓遊日本，不只玩得開心，買的更是開心。然而日圓貶值，可不只有旅遊令人心動。日本股市在近期創下33年來的歷史高點，觀察自2010年以來追蹤的統計資料，日本匯率與股市的相關係數約0.6，代表當日圓貶值時，日股上漲機率較高。

楊貽甯表示，本次日股上漲由日圓貶值所帶動，若無匯率避險會使報酬大幅縮水。以日本東証指數為例，觀察近3年走勢，若採匯率避險，指數走勢表現明顯優於無匯率避險。此外，巴菲特與外資在進行日股投資時，都會採用匯率避險策略。一般若採複委託方式投資日股，並無匯率避險機制，甚至投資當地ETF也無匯率避險，對於用新台幣購買日本基金的投資人，建議要挑選具有匯率避險的日股基金，較不易受到匯率所影響，如富邦日本ETF(00645)。

最近日本基金也掀起一股購買潮，楊貽甯建議，選擇用日本ETF投資日股是更簡便、更便宜的管道，目前台灣集中市場上跨國型股票ETF眾多，而僅有三檔原型ETF投資在日本股市，富邦日本(00645)除了是台灣第一檔日本股票ETF，同時也是三檔中唯一於基金名稱明確標示採匯率避險的日股ETF，透過匯率避險工具，盡可能降低新台幣兌日圓之波動風險，提供投資人更原汁原味，貼近其追蹤的TOPIX指數表現。

對於想投資日本的小資族來說，投資ETF的好處就是相對於需要由基金經理人主動選股的基金，ETF的交易成本更低，加上ETF是一籃子選股，也能達到分散投資風險的好處；此外，投資人也不用擔心新成立的基金還有閉鎖期，若期間想要獲利了結或是臨時有資金的需求時，而無法彈性運用。