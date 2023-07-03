沖繩縣知事玉城丹尼日前在接受《環球時報》專訪時表示，計畫7月初訪問大陸，其間將到訪福建等地。針對俄烏戰爭爆發後，日本政府提出「台灣有事即日本有事」說法，他認為決不能因該論調而使得沖繩淪為戰場，強調軍事衝突將損害中美兩國的國家利益，而日美應為緩和局勢作出應有努力。

時隔4年之後將再次訪問大陸，玉城丹尼表示心中十分期待。希望以這次訪問為契機，為今後更深入交流創造機會，將先隨日本國際貿易促進協會訪華團訪問北京後，還將前往福州進一步加深交流。

他認為，雖然疫情後大陸和沖繩的交流逐漸恢復，但從沖繩前往大陸前，還需要到中國駐福岡總領事館申請簽證，這無形中增加負擔。為進一步發展旅遊在內的多方面交流，期望適當放寬對沖繩遊客赴華的簽證政策，也期待儘早恢復直飛航班。

此外，在日本強化軍事防衛能力的同時，沖繩議員代表團4月向日本防衛省等部門遞交縣議會通過的和平外交意見決議書，呼籲通過對話和外交和平解決問題。這是否意味沖繩與日本政府存在分歧？對此，玉城丹尼指出，日本政府去年12月通過新版安保三文件，表示為應對「嚴峻的」安全保障環境，日本要強化防衛能力、增強自衛隊在西南群島的力量。為維持日美安保體制以及「專守防衛」原則，沖繩對「有必要保有最低程度的自衛能力」表示理解。

但玉城丹尼也說，日本大約70％的美軍基地仍然集中在沖繩，沖繩民眾一直以實際行動要求日本中央政府減少縣內的美軍基地。從沖繩角度來說，試圖通過增強軍事能力強化威懾力的方式會加劇地區局勢的緊張，可能導致不可預測的事態，將持續盡最大努力敦促日本政府，確保不會發生這種情況，並積極尋求各方通過和平外交和對話緩和緊張局勢，建立信賴關係。