小馬青少棒冠軍遭取消，桃園市棒委會開記者會捍衛球員與教練團清白。(呂筱蟬攝)

2023年美國小馬聯盟小馬級亞太區青少棒錦標賽，台灣由桃園市隊在6月30日以7比1擊敗日本隊奪冠，未料賽後遭日本小馬聯盟判定球棒不符規定資格遭取消，桃園市棒球委員會3日連同球員家長開記者會，嚴正捍衛教練團與球員們清白，表示整場比賽贏得光明磊落，同時也向美國小馬聯盟總部提出申訴。

桃園市棒委會主委楊家俍說，要捍衛桃園代表隊球員與教練清白，也要捍衛他們努力的成果，不能被日本小馬聯盟汙衊，球隊帶了15支球棒參賽，6月25日大會帶著儀器檢驗球棒，最後只有4支檢驗合格並貼上標籤，全程7場比賽包含對日本的3場比賽，都只使用這4支球棒打比賽，結果竟然在冠軍戰第2局日本隊在落後五分的狀況下對球棒提出質疑，當下由主審會同三位裁判進入台灣隊休息室檢查，隨後說OK比出大拇指沒有問題，並宣布比賽繼續，台灣隊也繼續使用大會驗證的合格球棒進行比賽。

他說，到了第6局日本再次抗議，日本小馬聯盟主席帶著主審到台灣隊休息室進行檢查，並找來日本隊教練在台灣隊休息室前宣稱球棒不合格，沒有再用儀器檢驗，只用眼睛看、耳朵聽就說球棒不合格，不懂判斷標準在哪裡也完全不合理，目前已向美國小馬聯盟總部申訴，依照賽事規章，若在比賽進行中有違規事項應取消比賽，如果球棒有問題第1次也應該警告教練與擊球員並扣押球棒不使用，如果第2次違規，就要現場取消比賽，顯見日本小馬聯盟完全不按規章處理，2次抗議還讓比賽繼續進行且打到結束，美國小馬聯盟也認為，若現場並未沒收比賽，就沒有事後沒收比賽的規定。

球員們則說，在參加選手之夜宣布比賽冠軍時，看到竟是日本隊上台領獎，全部的人都感到錯愕，甚至還難過哭了出來，完全不能接受得了冠軍卻被取消資格的結果；全程陪同參加比賽的家長全秉安則說，國際性比賽要照規章走，選手參加許多比賽總有輸贏，輸要輸的心甘情願，贏也要贏的光彩，開記者會是因為日本未照規範走也向美國小馬總部申訴，希望能獲得公正的裁定。

桃園市府表示，已與體育署共同透過中華民國棒球協會國際組向美國小馬聯盟總會提出申訴，桃園市青少棒代表隊努力奮戰，所付出之辛苦不應隨意被抹滅，將繼續協助球隊爭取相關權益。