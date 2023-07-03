凱基證券總經理方維昌表示，對於無法預測、甚至益加嚴峻且極端天災及人為事故，企業更需要預先準備、培養出可從容應對的復原力，以降低營運中斷的可能性或損害程度，進而保障客戶的利益。為健全公司災害防救體系、強化災害之預防或應變措施、規劃各部門運作與業務推動方式，公司設置組織推動日常維運及緊急應變機制，持續精進營運持續管理制度與國際標準接軌，使災害發生或有發生災害之虞時，得順利啟動備援機制，提升凱基證券營運韌性，以維護人員安全並提供客戶更安全、更有保障的金融服務環境。
凱基證券為強化危機管理及災害應變的管理機制，於去年3月委託勤業眾信聯合會計師事務所進行「ISO 22301:2019 BCMS」認證導入輔導專案，以全組織角度進行內部議題與外部處境之全面性考量，訂定「營運持續政策」與相關、可量化的「營運持續目標」，盤點各項業務活動，執行營運衝擊分析及風險評鑑流程，識別關鍵業務活動及其所需之資源，擬定對應之營運持續策略及計畫，確保關鍵業務在規劃時間內回復最低營運持續水準，並藉由實際演練驗證計畫的適切性及有效性，金融業相較其他行業重視風險管理，確保營運持續的能力越趨重要。
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