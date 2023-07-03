新北幼兒園案檢驗結果日前出爐，毛髮檢測結果為未檢出，外界認為餵藥疑慮屬「烏龍事件」。不過衛福部長薛瑞元昨日表示，要等新北市行政調查報告、檢調的司法偵查報告出來，才可以說水落石出，遭國民黨批評淪為民進黨打手，國家機器成賴清德的選舉武器。對於侯辦的說法，薛瑞元今回應，應該不需要進一步說明。

新北地檢署6月29日公布板橋36名幼童的毛髮採檢結果，包括苯巴比妥等47種藥物全數未驗出；士檢隔日以無犯罪事實簽結汐止幼兒園案。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室要求哪抹黑、抨擊此案的民進黨總統參選人賴清德、競辦發言人戴瑋姍限期道歉。

薛瑞元昨日指出，餵藥案目前還不能說是水落石出，因為新北市的行政調查報告還未出爐，現在就只能說目前有做的檢驗是沒檢出，至於說是否有其他因素則還要等調查報告，包含新北市的行政調查報告以及檢調司法報告出爐後，才能進行判斷。

面對薛瑞元的說法，侯辦批評薛瑞元扮演民進黨打手，先前高端疫苗飽受爭議時，薛以「頭蝨」批評在野黨立委，又曾以「死人骨頭」汙衊立法院。去年九合一大選，薛還以衛福部長身分帶著衛福部官員，前往民進黨台北市長候選人陳時中競選總部密會。

侯辦呼籲薛瑞元多關心全台孩子的健康，並對家長們多點同理心，不要再為了充當民進黨打手，踐踏衛福部專業，造成社會恐慌。對此，薛瑞元今日回應，「我昨天已經講了，語意非常清楚，應該不需要進一步去說明」。