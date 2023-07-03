近年高雄力推全齡運動，為了鼓勵銀髮族外出健身運動，享受健康生活，高市府運發局特別推出邀請吉祥物「艾溫冬」拍攝「老欸！今天要運動喔！」宣傳短片，邀請銀髮族長輩就近走入樂齡運動環境，一起運動、強化體能，達到「逐工來運動，身體才會勇」的健康目標。

高市府運發局長侯尊堯表示，鼓勵銀髮族投入運動，不論是戶外運動公園或室內運動中心都是很棒的運動地點，長輩傍晚運動可以選擇公園體健設施，善用體健器材可活絡筋骨，簡單又方便，也鼓勵參與如槌球、太極拳或排舞等戶外運動促進身心健康。而白天時段，因為烈日高照，則較建議銀髮族長輩多加利用高雄市運動中心設施，除了可以享受涼爽的運動空間，也讓身體更勇健，

高市府運發局說明，高雄市運動中心提供65歲以上銀髮族運動優惠，其中鳳山、苓雅、左營運動中心健身房每日上午8時至10時免費使用，其餘時段則有半價優待。另外，大寮、前鎮、鹽埕、美濃等學校型運動中心優惠內容，會依各家公告服項目為主。邀請銀髮長輩養成每天運動習慣，越動越健康。