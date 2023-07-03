排尿屬自然生理反應，但一天排尿幾次才正常？中醫師葉姿君指出，正常人一天排尿約8次，超過這次數以上，就要懷疑是否為頻尿。她並列舉9種可能造成頻尿的原因，包括泌尿系統感染、攝護腺肥大、膀胱脫垂、膀胱過動症、間質性膀胱炎、腎臟問題、內分泌問題、腦部神經異常及自律神經失調。中醫師提醒，短期頻尿且未造成生活困擾，可先觀望；但若出現小便不乾淨、血尿、疼痛等情形，就要考慮就醫。

中醫師葉姿君在臉書專頁「雅丰唯心中醫診所」發文表示，正常人一天排尿約8次，也就是扣掉睡眠時間，平均約1.5～2小時排尿1次，超過這次數以上，就要懷疑是否為頻尿問題。

至於有哪些原因會造成頻尿？葉姿君列舉以下9種，分別是泌尿系統感染；攝護腺肥大；膀胱脫垂；膀胱過動症；間質性膀胱炎；腎臟問題；內分泌問題，如尿崩症、糖尿病；腦部神經異常，例如失智症、中風；自律神經失調。

除了上述情形，葉姿君也提到，在短時間內大量飲食也會提升小便次數；女性孕期寶寶壓迫膀胱或嚴重的子宮肌瘤也都可能導致頻尿。另外她指出，在門診常遇到長輩提及，外出比在家中有更明顯的急尿、頻尿感，這就較屬於認知行為問題，並非身體疾病造成。

葉姿君提醒，改善頻尿首要原則就是檢視生活並調整飲食，若因物理性壓迫因素導致，則可嘗試透過骨盆底肌的運動緩解，同時建立規律作息與睡眠習慣，以保持體內激素正常運作；若症狀仍未減輕，甚至對日常生活造成明顯影響，抑或出現小便不乾淨、小便不順、血尿及小便疼痛等情形時，就應盡快就醫檢查。