雷洪、王淑娟出席見面會。（大愛台提供）

《搜尋者》演員王淑娟、雷洪、陳明真、蔡阿炮、岳庭、洪喻蕎、瑭鈺、謝沂倫出席見面會。（大愛台提供）

陳明真分享飾演菜鳥志工過程。（大愛台提供）

岳庭飾演「弱視」母親。（大愛台提供）

大愛電視劇《搜尋者》演員王淑娟、雷洪、陳明真、蔡阿炮、岳庭、洪喻蕎、瑭鈺、謝沂倫，2日出席於基隆靜思堂舉辦的「社會關懷系列暨粉絲見面會」。飾演訪視志工黃秀燕的王淑娟說，演出後才了解什麼是訪視，很感謝志工們的付出，希望《搜尋者》播出後，弱勢族群看到訪視志工就是看到希望。王淑娟平常話不多，粉絲見面會中，難得用丹田的力量高分貝喊出：「你們(訪視志工)就是希望！」

《搜尋者》是一齣探討生活在社會底層的弱勢族群，身心靈如何能得到最妥善照護的大愛劇，才播出兩集社群討論熱烈，看到伊正飾演被截肢的個案「詹聯漢」，消費訪視志工的愛心、企圖拉高補助金，網友留言「很擔心他會一直被騙下去」、「我男朋友看到詹聯漢這麼心機，氣到不行」。不過也有人對伊正截肢的戲碼印象深刻，覺得他「跑起來好自然」，其實伊正因為穿義肢，用關節出力跑，演完之後膝蓋受傷，走樓梯、站起來都吃力，目前仍持續復健中。

王淑娟說，像伊正飾演的個案就是不滿足，訪視志工就要發揮智慧，溫柔的她再次分貝破表大聲疾呼：「咱就是愛雞婆啦，好不好！」洪喻蕎飾演照顧伊正的訪視志工之一，她說除了雞婆真的要運用智慧親自去訪視觀察，才能把來自十方的資源用在最需要的地方。

雷洪是飾演被「搜尋」的人，劇中在訪視志工協助下逆轉人生下半場。演出《搜尋者》之後雷洪覺得自己的個性都改了，以前很大男人，現在都會洗碗、疊衣服，可以說變成「小男人」，因為過去沒有深入接觸慈濟志工，演出《搜尋者》劇中的訪視志工苦口婆心的教導的台詞，雷洪說自己都聽進去了，認為人要做出改變，否則「呷老還不改就撿角了」。

日前剛動了老花雷射手術的岳庭，飾演也是被「搜尋」的一位視力差的「弱視」母親，她說第一天帶妝到片場，才知道導演要她完全素顏演出。岳庭自己看了前兩集播出後，對訪視志工更加敬佩，看到基隆都是樓梯，志工搜尋過程真的是加倍辛苦。

陳明真在《搜尋者》飾演的是菜鳥訪視志工，拍完之後深刻感受訪視志工在基隆深耕付出30年，但戲1個月就播完了，希望有更多人能投入成為《搜尋者》。蔡阿炮演出《搜尋者》發現導演的表現手法相當寫實，才知道因為來自大家的善款，一定會經過審慎的拜訪了解全貌，因為雪中送炭是訪視志工的準則，不會錦上添花，才能讓援助發揮最大的效益。

導演王重正表示，《搜尋者》符合臺灣新世代對「社會責任」的想法，可以隨著做了30年的訪視志工長輩們一起走進社會，啓發年輕世代深入理解，甚至自發性願意成為「慈善」的推廣者，創造出和平社會，拍攝《搜尋者》過程中遇到的所有困難就全都值得了。