夢想家今（3）日宣布，張承中先生因個人規劃已卸任夢想家董事長一職。根據夢想家第三屆董事會的決議，原球員發展總監田壘將接任夢想家第三屆董事長的職位。

張承中先生是夢想家的共同創辦人，曾代表夢想家與東南亞職業籃球聯賽（ABL）交涉，共同帶領夢想家開拓視野，也成為第一支擁有主、客場制度的職業籃球隊，而後更一同參與了台灣職業籃球聯盟PLG從無到有的創立過程。自夢想家建隊以來，張承中與經營團隊經歷許多風雨，更有兩個球季因受到疫情的影響停賽，但仍一同挺過六個球季，也成功建立起屬於夢想家的球隊文化。

張承中表示，夢想家已經成立六年了，曾感受過滿場的歡呼，也扎實的走過一段很辛苦的日子，「現在在總經理及經營團隊的運營之下，夢想家的體質很健康，也十分穩健，真的讓我們都感到很欣慰。」

談到新任董事長田壘，張承中更提到，夢想家球團一直都有栽培球員進入管理層的想法與計畫，田壘是台灣籃壇具有指標性意義的傳奇球員，不僅個性好、人緣佳，他所擁的人格特質也非常適合代表夢想家，「他在退休後的兩個球季也協助處理非常多球團事務，更成功幫助球員成長，很開心能夠這樣一棒接一棒，不僅達到我們所期待的傳承，更是夢想家人們一路相伴的相信與盼望。」

田壘擁有20年籃球賽場經驗，曾參與SBL（超級籃球聯賽）、CBA（中國男子籃球職業聯賽）、ABL（東南亞職業籃球聯賽） 以及PLG（台灣男子籃球聯盟）之聯賽，球場上成就無數，不僅曾獲多座冠軍及多項個人獎項，也在18歲就扛下中華隊國手責任，更是少數挑戰NBA夏季聯賽的台灣球員，無疑是2000年以來台灣最具代表性的籃球選手之一。

高掛球鞋後，田壘加入夢想家管理層擔任球員發展總監，持續以不同方式協助台灣籃球發展。談到張承中卸任，新任董事長田壘表示，「中哥在籃球圈的熱情與付出大家都有目共睹，雖然球團充滿不捨，不過依舊給予滿滿祝福與支持！」田壘也提到，非常謝謝董事會及經營團隊的信任，未來自己也會珍惜、把握這份傳承的用心，持續堅守崗位為全體盡心盡力，「除了會著眼於新賽季，更期待能與團隊一同將眼光放遠，深耕在地也接軌國際，跟著夢想家一直不停的成長、茁壯！」

張承中也在第一時間發布給夢想家的一封信，全文如下，「六年前，如果有人說台灣能有職業籃球隊生存，一定會被大家笑是癡人說夢，2017年發起夢想家時，就是這樣的時空背景。當時，這個夢有代價、有風險，要燒自己口袋的錢，謝謝我的股東們一起做夢、圓夢。

六年董事長任內，我拚老命跟ABL、P League+交涉談判，在FIBA仲裁庭捍衛夢想家權益，爭取籃協、彰化縣府、台中市府、贊助商等支持，讓夢想家能靠自己活下來，就是我的夢想。贏球、輸球、高潮、低潮，很欣慰這個美夢成真，很自豪夢想家團隊戰戰兢兢地做到了，更非常非常感謝球迷六年來的陪伴與打氣！

我還有夢！

卸任夢想家董事長，我有更多心力將對籃球的熱情投入TGB社會籃球聯盟，TGB有近500支隊伍、10000名以上球員參加。我將帶著職籃經驗，為TGB導入更高規格的賽事配備，開發進階的數據紀錄系統，將過往扁平的傳統數據升級；也要替球友開闢線上組隊、揪團約戰的平台。以P League+的經驗，串連各地TGB聯盟，讓全台球友能夠相互對戰。此外，更打算汲取ABL經驗，帶TGB走上國際，與其他國家的社會聯盟交流。

夢想不滅！

張承中」