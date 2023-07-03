最近，2023屆大學畢業生陸續離開校園。「慢就業」（延畢）被越來越多人提及，一項調查數據顯示，2023年應屆生選擇「慢就業」（延畢）的比例從去年的15.9％上升到18.9％。

由大陸國務院主辦、中共中宣部領導和管理的《經濟日報》今天刊發評論文章稱，雖然存在爭議，但是具體分析不同個體可以發現，「慢就業」並非貶義詞。畢竟，大多數「慢就業」不是不就業，更不是「躺平」。對於「慢就業」現象，政府更應該為年輕人創造就業條件。

評論稱，對於「慢就業」現象，要區分被動選擇和主動選擇兩種情況。

畢業離校了，部分畢業生工作卻還沒著落，今年青年就業壓力依然較大。未就業畢業生和失業青年還有很多困難需要解決，不得不被動處於「慢就業」的狀態中繼續搜尋合適的崗位。針對這種情況，應當持續不斷提供就業服務，讓有就業意願的青年盡快就業或參與就業準備活動。

6月底，大陸人力資源社會保障部及時啓動了2023年高校畢業生等青年就業服務攻堅行動。人社部門制定計畫，在7月至12月期間，對2023屆離校未就業高校畢業生開展實名服務，提供1次政策宣介、1次職業指導、3次崗位推介、1次技能培訓或就業見習機會；對未就業困難畢業生及長期失業青年，通過家門口就業服務站、政府購買服務等方式，提供實踐引導、職業指導、就業援助；對通過市場管道難以就業的，運用公益性崗位予以安置。

評論稱，對主動選擇「慢就業」的青年人，也應當區別引導。調查顯示，相當一部分大學生選擇「慢就業」，是為了提升學歷、專業知識和技能水平，也有一部分學生是為了增加實習和參加社會活動。不少青年人對新職業、先進製造業等領域有一定技術要求的崗位比較青睞，多掌握一些技術技能，能夠提高自己的就業競爭力。應當開發更多有針對性的專項技能培訓課程和服務，增強青年群體適應產業發展、崗位需求和基層就業的能力。同時，鼓勵企業對新招用的畢業生等青年開展學徒制培訓，通過企校雙師帶徒、工學交替，培養適合企業發展和崗位需要的高技能人才。

評論稱，需要注意的是，畢業後留出過長時間去觀望，一味求穩求好，也有可能造成心理焦慮，挫傷自信甚至逃避現實。家庭、學校和青年人應當做好合理規畫和調控，提升個人適應社會的能力，以免「高不成低不就」。應充分發揮人力資源服務機構的信息橋梁作用，阻斷畢業生向「消極就業」、「懶就業」方向變化，通過改善勞動條件、規範企業行為增強對高校畢業生的吸引力。

評論稱，機會總是留給有準備的人，工作崗位是人生最好的歷練場，無論對就業前景有什麼樣的預期，歸根到底要靠實踐和奮鬥來實現。只要方向清晰、方法對路，就不愁找不到工作。