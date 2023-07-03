路透社報導，地震震央在內陸，深度33公里。

當地警方發言人表示，巴布亞首府查亞普拉（Jayapura）有強烈震感。發言人並補充說，目前還沒有關於損失或傷亡的報告。

印尼座落在所謂「環太平洋火山帶」（Pacific Ring of Fire）上，是世界上地震最活躍地區之一，地殼不同板塊在此相撞，產生大量地震和火山活動。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120703