路透社報導，布林肯補充道，美國政府認同包括美洲國家組織（Organization of American States, OAS）等觀察單位對投票有效性的調查結果，並稱破壞選舉結果將是對「民主的嚴重威脅，具有深遠影響」。

瓜地馬拉最高法院昨天下令檢查6月25日選舉的選票，因為得票領先的政黨及其盟友對選舉結果提出質疑，使得8月20日決選登場前可能出現重新計票變數。

贏得首輪選舉的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）聲稱投票受到操弄。出乎外界意料獲得第2高票的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）則指托瑞斯提出檢查選票的要求缺乏法律依據，並危及選舉進程。

瓜地馬拉外交部在給國際社會的公開聲明中，要求各國尊重其主權，也遵守不要干涉其內政的原則。

聲明也提到，瓜地馬拉政府尊重選舉機構和司法部門的獨立性。

瓜地馬拉最高選舉法院今天表示，他們將遵守法院裁決，並指示地方分單位在5天內檢查選票，並說他們已在6月30日完成一項審查。

監督投票並支持選舉法院公布之結果的歐洲聯盟（EU），呼籲瓜地馬拉的機構與政黨尊重選舉進程，以及其所稱「明確展現出的公民意志」。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120703