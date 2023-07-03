台中市大里區仁化路1間服飾店1日晚間遭到4名男子持棍棒、高爾夫球棍等砸店並投擲鞭炮，警方2日將嫌犯全數逮捕歸案，並查扣球棒和高爾夫球棒等犯案工具。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

大里服裝店深夜遭丟鞭炮、砸窗 警逮4人3罪移送

台中市大里區仁化路1間服飾店1日晚間遭到4名男子持棍棒、高爾夫球棍等砸店並投擲鞭炮，4名男子犯案後立即驅車逃逸。警方獲報後組成專案小組展開調查，並於2日將下手砸店犯嫌全數查緝到案，並依毀損、恐嚇、妨害秩序罪嫌移送台中地檢署偵辦。

事件發生於1日晚間22時12分，當時該服裝店燈光明亮，4名男子先是向服裝店投擲鞭炮，發出巨大聲響還冒出白煙，接著4人手持棍棒及高爾夫球桿衝到店門口一頓猛砸，玻璃碎裂滿地，幸未傷及人員，而後4人驅車逃逸，犯案過程不到1分鐘，而犯案過程遭對向民眾拍下影片並po上網。

轄區台中市政府警察局霧峰分局獲報後，組成專案小組展開調查，利用從監視錄影以車追人，2日下午將涉案4人傳喚到案，同時查扣球棒和高爾夫球棒等犯案工具。

警方表示，全案訊後依毀損、恐嚇、妨害秩序罪嫌移送台中地檢署偵辦，至於雙方衝突原因為何，警方持續深入調查中。

據悉，該服裝店主販售歐美精品服飾、包包等，店主是名魏姓直播主，在網路銷售物品小有人氣，已對涉案4人提起毀損等告訴，並要求賠償損失。