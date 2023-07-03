【LIVE直播】耀樂控強拍不雅片 炎亞綸前往婦幼隊偵訊

網紅耀樂日前出面指控藝人炎亞綸在他未成年時偷拍私密影片，炎亞綸事後現身記者會向耀樂鞠躬道歉，強調沒有偷拍。台北市婦幼隊今(3日)上午則約談炎亞綸到案，同時，警方懷疑炎亞綸拍攝未成年性愛影片不只一宗，士林地檢署今也指揮北市婦幼隊警員發動同步搜索炎亞綸住家，且搜索不只一處，預計將搜扣平板筆電電腦手機等相關3c物品進行過濾。

針對耀樂指控交往期間曾被強制發生關係及拍攝不雅片，炎亞綸日前突現身耀樂記者會，當場鞠躬向對方道歉：「我要在這裡再一次跟你說對不起，讓你承受了人生中不該承受的事情」，炎亞綸離開時還向媒體澄清，兩人是合意發生關係，絕對沒有做任何強迫意願的事情。

台北市婦幼隊今上午約談炎亞綸到案，他一早在2名律師陪同下到案說明，另外，警方懷疑炎亞綸拍攝未成年性愛影片不只一宗，士林地檢署今也指揮北市婦幼隊警員發動同步搜索炎亞綸住家，預計將搜扣平板筆電電腦手機等相關3c物品進行過濾。

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