勞動部也提出銀髮人才職場重返計畫，透過課程與職場見習，協助中高齡、高齡人才就業再出發。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

疫後產業缺工，勞動部即起推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，鎖定餐飲業、旅宿業相關職缺，鼓勵失業民眾投入。勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，符合資格民眾經就業中心推介受僱專案職缺，每月可獲6000元到1萬元獎勵金，另還有銀髮人才職場重返計畫，透過課程與職場見習，協助中高齡、高齡人才就業再出發。

目前勞動部的缺工就業方案，針對餐飲業的內、外場服務員和廚務人員與旅宿業的房務員、清潔人員等職缺進行專案媒合，一般身分失業勞工每月有6000元就業獎勵，若中高齡、二度就業婦女等特定對象，每月可領1萬元獎勵金，最長可領12個月；另失業者參加缺工工作相關職類職訓，結訓後也有獎勵金，每人發給5000元。

為協助解決零售服務業人力短缺問題，勞動部端出「銀髮人才職場重返計畫」，透過小團體課程與職場見習活動，強化中高齡與高齡民眾的求職自信，課程內容包括職涯探索及優化面試技巧，同時進行職場體驗當一日店員並現場媒合，助中高齡及高齡者重新踏入職場。

「不試試看怎知沒機會？」，因參與計畫而重返職場當起超商店員的阿福已53歲，他曾做了超過15年的機械加工技術員，後來工廠受疫情影響而收攤，導致職涯中斷，阿福強調，只要自己有能力還做得來的，都很願意去嘗試，他也感謝雇主給機會，「會盡快適應新工作」。

劉邦棟說，中高齡及高齡者雖然體力比不上年輕人，但其人生歷練、穩定性及工作態度是他們最大優勢，下半年雲嘉南分署有3場銀髮職場重返研習系列課程，台南新營場次將於19至21日開課，職場見習單位為家樂福新營店，歡迎報名。