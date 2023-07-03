受《公職人員選舉罷免法》條文修正影響，無黨籍屏東立委蘇震清無法競選連任，改由兒子蘇孟淳代父出征，迎戰民進黨提名的屏東縣議員許展維，傳蘇震清為此找上國民黨參選屏東縣長落敗的蘇清泉洽談「非綠聯盟」。蘇孟淳3日發布三點聲明，主張籌組「屏東在地聯盟」，不排斥與藍、綠或第三勢力合作，重點在於以屏東在地福祉為依歸。

蘇孟淳指出，屏東位處台灣最南，屏南區更是南中之南，過去這段期間以來，重大建設往往忽略屏南，如高鐵僅延伸到屏東而非潮州，又如屏南應加快建設縱貫恆春半島快速道路，避免西部用路人匯集於台一線枋寮以南路段，每到假日就動彈不得，如果遇到重大醫療需求需要北送，往往錯失黃金時間，是屏南人永遠的痛。

蘇孟淳指出，屏東在地產業包含農林漁牧，是全國各選區少見情況，而地方產業遇到最現實的問題，就是行政規定偶而會與現實脫鉤，而他們有實務處理經驗，能做屏南地區產業的後盾。如2021年時航港局發布重新丈量漁船的政策，但台灣很多遠洋漁船母港都在國外，若要再回台灣丈量所需成本極高，經與行政單位溝通後，航港局也同意委託丈量公司改為在地丈量，為產業創造利基。

蘇也說，屏東有很多偏鄉，也有離島小琉球，這些地方的基礎建設說處於嗷嗷待哺也不為過。過去這段期間以來，他深入基層，幫助很多偏鄉爭取建設，也解決很多鄉親遇到的難題。譬如2021年小琉球海面遭中油汙染，使生態和漁民生計受到影響，他收到陳情舉辦多次協調會，順利居民爭取補償，而部分收到補償金的低收入戶，卻因政府將補償金算成收入，導致社會福利被取消，他也與行政單位溝通一一排除。

他強調，這些都是最基層的聲音，然而鄉親往往難以與行政單位文來文往，因此為鄉親們架起溝通的管道，從鄉親的立場出發，做對的事情，這就是「屏東在地聯盟」的宗旨，「真正去聽他們的聲音，去做他們需要的事，把政黨甚至派系的干擾，降到最低，去做真正對我們屏東在地居民最有利的事。」