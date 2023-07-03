新的證交所CIS參考國際主要交易所 特色，logo簡潔、字標清晰、現代化及具科技感，新的logo傳承既有六角形外觀，並發想自「Stock Quotation」的「S」及「Q」，以及簡化的厚重線條，象徵證交所行事穩固、誠信、可靠的服務精神。

林修銘指出，創新板累計至目前為止，已有 4家上市創新板公司，6家送件審查中。創新板的意義代表著新經濟的崛起，所以證交所亟思改變早期的一些產業分類，讓整體產業透過重新分類來吸引新經濟產業進入資本市場籌資，今天新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等4項產業類別。8月 7日發布「台灣創新板指數」，期能協助投資人聚焦台灣創新產業。

證交所結合各stakeholders的資源，建置 ESG生態系，今日上線ESG InfoHub打造視覺化儀表板，方便投資人一站取得ESG資訊，上市公司亦可快速瞭解自身ESG表現。