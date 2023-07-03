台中市定期月票1日上路適逢周六、日，不易看出搭乘成效，今天為上班、上學日，市長盧秀燕3日出席外埔活動受訪時表示，今天秩序良好、搭乘較平常踴躍，未來會再持續優化。

盧秀燕指出，定期月票1日上路是逢休假日，今天為上班、上學日，較易看得出成效，目前早鳥票賣出1.5至1.7萬張，大家上周六已開始搭乘，剛才接獲回報，上午搭乘秩序大致良好、搭乘踴躍，顯示民眾對於可自由轉搭公車、捷運、台鐵等，對於吃到飽非常期待，今人潮比平常踴躍一些，至於多少要統計後再報告，也會繼續進行優化。