新北市三峽區林姓男子自2020年起，長期性侵同居人女兒小花（化名），他以宗教為由，不僅在小花的裸體上畫符，還下藥性侵昏迷的小花，未料，小花向母親傳訊哭訴時，其母卻冷回「他已經結紮」、「妳的本靈說不怪我」，小花親友得知後，協助報警求助，全案才揭發，新北地檢署依加重強制性交等罪嫌起訴林男。

起訴書指出，林男2020年2月起多次在三峽區的舊住家、工廠性侵和猥褻小花，時常要求小花和其母裸體打坐，就連小花月經來也須照做，並逼迫小花只能用茶壺、桶子如廁，林男不只對小花上下其手，摸胸摸下體，還在她身上畫符咒，並要求小花和其母相互親吻、撫摸和自慰。

林男還以「淨身修行輪迴滿7次」為由，性侵小花7次，不僅在小花月經來潮時硬上，還下藥在牛樟芝內要求小花飲用，小花曾向母親控訴林男在飲品內下藥，但其母卻回應「那個我也有喝，那個精神狀況還是ok啦」，但小花反映，她飲用後頭暈目眩、四肢發軟，醒來後發現手腳被綁，林男也沒經同意觸碰她。

小花向母親控訴稱，林男從沒跟她道歉過，雖然他女兒就睡在她房間前面，但林男仍是跑來她的房間，逼迫她性交，林男甚至像神經病一樣，跟她的下體說話，還問可不可以射精在裡面。

小花也傳訊向母親反映，她從頭到尾都是拒絕做這種事，但林男就連月經來都強迫性交，甚至稱「用完7遍就圓滿」、「要不要當他第三個老婆」，小花母親則回應，她也搞不清楚，原本以為是單純修行，以前林男也不會這樣。

小花不滿表示，「後面好幾次妳不是也在工廠那邊，到時候妳看他對我做這個事情不會不高興嗎？」小花母親則冷回「因為他已經結紮了，另外在工廠的時候，我有不高興，是妳的本靈說不怪我」，對此，小花回應「到底哪個神明會喜歡看現場版A片？」小花母則表示「因為每個好兄弟的願望不一樣」。

由於向母親反映無效，小花後續也向親生父親、弟弟哭訴遭林男下藥性侵的經過，並稱母親在場也無法阻止林男犯行，最終在親友協助下報案解決。

檢方依據證人證稱、小花和母親的錄音檔和對話紀錄、驗傷診斷證明書、小花的身心科就診紀錄等認為，林男確實有對強制性交和猥褻小花，依加重強制性交、加重強制猥褻罪起訴林男。